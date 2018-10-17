Теракт в колледже в Керчи совершил учащийся, он застрелился

17 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой, им оказался учащийся этого заведения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сказал Сергей Аксенов.

Сегодня днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали более 40. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Взрыв в колледже в Керчи является терактом - первый замглавы Росгвардии Согласно последним сведениям, большинство из погибших - учащиеся. В результате инцидента пострадали около 50 человек. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

В районе ЧП ограничено движение общественного транспорта. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования. В Крыму после взрыва усилены меры безопасности.-0-