Теракт в колледже в Керчи совершил учащийся, он застрелился

17 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой, им оказался учащийся этого заведения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сказал Сергей Аксенов.
Сегодня днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали более 40. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
В районе ЧП ограничено движение общественного транспорта. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования. В Крыму после взрыва усилены меры безопасности.-0-
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