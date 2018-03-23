Террористическая угроза во Франции остается крайне высокой - глава МВД

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая угроза во Франции продолжает оставаться крайне высокой, заявил глава МВД Франции Жерар Колон в Требе, где сегодня террорист захватил заложников в супермаркете. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видим, что угроза может быть повсюду. Террористическая угроза остается крайне высокой", - сказал Жерар Колон.

Глава МВД Франции представил журналистам хронологию событий. Сначала преступник совершил нападение на людей в автомобиле в Каркасоне, в результате чего пассажир был убит, а водитель ранен. Затем на захваченной машине он направился в сторону города Треб. По дороге правонарушитель увидел группу полицейских, по которым открыл огонь. По данным МВД, один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Третье нападение преступник совершил в Требе, где в местном супермаркете захватил заложников. В результате этого нападения погибли еще двое.

По словам министра, террорист - это 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим, действовал он в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности, он занимался наркоторговлей. Никаких радикальных настроений ранее у него не наблюдалось, отметил Жерар Колон.

Министр выразил благодарность жандармам, которые быстро вмешались в ситуацию. Подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников, совершил героический поступок, подчеркнул Жерар Колон. По словам главы МВД Франции, офицер оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее. "Подполковник был ранен и находится в тяжелом состоянии", - также сообщил он.

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший заложников в Требе, был застрелен в ходе штурма.

Во Франции вооруженные люди захватили заложников в супермаркете Место ЧП оцеплено полицией. Идет подготовка операции по освобождению захваченных людей.

Действие двухлетнего режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов в 2015 году, было отменено с 1 ноября 2017 года по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона. По данным МВД Франции, в период действия ЧП силы правопорядка смогли предотвратить на территории страны 32 теракта, изъять более 650 единиц оружия. С начала 2018 года, согласно озвученным Колоном в конце февраля данным, на территории Франции предотвращены два теракта.-0-