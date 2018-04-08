Террористический след в инциденте в Мюнстере отсутствует - МВД ФРГ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инциденте в Мюнстере нет террористического следа, передают информационные агентства со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.
Хорст Зеехофер заявил, что у полиции есть убедительные доказательства того, что мужчина, въехавший на фургоне в группу людей, не имел связи с террористами. По данным правоохранителей, речь идет о преступнике-одиночке. Расследование продолжается.
Как сообщалось, 49-летний гражданин ФРГ 7 апреля направил машину в уличную террасу кафе, где находились люди. В результате погибли два человека, пострадали 20, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший покончил с собой. Позже выяснилось, что он имел психические отклонения. В квартире у водителя нашли большое количество пиротехники, муляж автомата Калашникова.-0-
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