Tesla на автопилоте попала в опасное ДТП

Электромобиль Tesla Model S, двигавшийся, по словам водителя, в режиме автопилота, на полном ходу врезался в автомашину пожарной службы. В этот момент она работала в месте аварии.

Водитель сообщил, что не имел отношения к управлению машиной и она сама выбирала маршрут и скорость, которая к моменту столкновения достигла 105 км/ч.

Автовладельцы и до этого случая сообщали о том, что система круиз-контроля Tesla не всегда вовремя реагирует на неподвижные объекты. При этом в компании напомнили о необходимости держать руки на руле и также следить за дорогой.

Напомним, ранее в аварии погиб Джошуа Браун, автомобиль которого, также следовавший в автономном режиме, въехал в прицеп двигавшегося перпендикулярно грузовика. "Тесла" не признала себя виноватой в его смерти.