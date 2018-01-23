Tesla на автопилоте попала в опасное ДТП

Электромобиль Tesla Model S, двигавшийся, по словам водителя, в режиме автопилота, на полном ходу врезался в автомашину пожарной службы. В этот момент она работала в месте аварии.
Водитель сообщил, что не имел отношения к управлению машиной и она сама выбирала маршрут и скорость, которая к моменту столкновения достигла 105 км/ч.
Автовладельцы и до этого случая сообщали о том, что система круиз-контроля Tesla не всегда вовремя реагирует на неподвижные объекты. При этом в компании напомнили о необходимости держать руки на руле и также следить за дорогой.
Напомним, ранее в аварии погиб Джошуа Браун, автомобиль которого, также следовавший в автономном режиме, въехал в прицеп двигавшегося перпендикулярно грузовика. "Тесла" не признала себя виноватой в его смерти.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.421 BYN
|2.421 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9779 BYN
|1.98 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.5058 BYN
|3.496 BYN
|3.505 BYN