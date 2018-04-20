Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей мира

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское издание Time составило свежий рейтинг топ-100 самых влиятельных людей мира. Список опубликован на сайте журнала.
Рейтинг Time не присваивает определенные места, но разделяет сотню самых влиятельных людей на категории: "новаторы", "лидеры", "художники", "иконы" и др.
В категории "лидеры" представлены Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын. Также в эту категорию попали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Великобритании Гарри со своей невестой Меган Маркл и др.
Среди самых влиятельных деятелей искусств названы актрисы Николь Кидман, Галь Гадот, актер Хью Джекман, режиссеры Гильермо дель Торо и Гретта Гервиг, телеведущий Джимми Киммел и др.
Также попали в список телеведущая Опра Уинфри и изобретатель Илон Маск.
Кроме того, в рейтинге фигурирует подросток: 14-летняя актриса Милли Бобби Браун, которая исполнила роль девочки Илевен в сериале "Очень странные дела". Среди "новаторов" - комедийная актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, олимпийская чемпионка Хлои Ким и др.
В список вошли также швейцарский теннисист Роджер Федерер, индийский игрок в крикет Вират Кохли, американские фигурист Адам Риппон и баскетболист Кевин Дюрант, игрок "Хьюстона" Джей Джей Уотт.-0-
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