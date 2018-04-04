ТКГ по Украине упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу. Об этом сегодня по результатам переговоров ТКГ журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ТКГ приняла решение упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на время Радуницы, чтобы жители восточной Украины могли спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища", - сказал дипломат.

Ожидается, в частности, что открываться пункты пропуска будут на час раньше, а закрываться на час позже.

Эти и другие вопросы, связанные с дальнейшим укреплением режима прекращения огня, а также общая ситуация в зоне конфликта были сегодня предметом дискуссии рабочей группы ТКГ по безопасности. Во время переговоров подчеркивалось, что для успешного обеспечения перемирия необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов, таких как разведение сил и средств, отвода тяжелого вооружения, особенно из населенных пунктов.-0-