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Тоору Мидзутани возглавил информагентство Kyodo

В мире 21.06.2018 | 14:21

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тоору Мидзутани избран новым президентом и главным редактором крупнейшего японского информационного агентства Kyodo, сообщает ТАСС.

Кандидатура Тоору Мидзутани была утверждена на заседании совета директоров. Предыдущий руководитель Kyodo Масаки Фукуяма был назначен на пост советника агентства.

Тоору Мидзутани работает в Kyodo с 1979 года. В агентстве он долгое время занимался городскими социальными новостями, был главным редактором репортерского подразделения.

Kyodo, основанное в 1945 году, является источником оперативной информации из Японии и других стран Азии. Штаб-квартира информагентства находится в Токио.-0-

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