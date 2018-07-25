Торнадо поднял на воздух палатки в Германии

Посетители фестиваля электронной музыки Parookaville в Германии стали свидетелями своеобразного шоу, который устроил неожиданно возникший торнадо.
Вихревые потоки подняли в воздух палатки и личные вещи гостей фестиваля. Торнадо был недостаточно сильным, и создался эффект, будто палатки зависают в небе. Торнадо устроил хаос, и участники фестиваля долго не могли найти свои вещи.
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