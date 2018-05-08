Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Баварии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный и пассажирский поезда столкнулись на станции Айхах в немецкой федеральной земле Бавария, два человека погибли, 14 пострадали, сообщают информагентства.

По данным полиции, в аварии погибли машинист пассажирского поезда и пассажирка. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причины столкновения пока не установлены.-0-