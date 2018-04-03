Товарооборот между Украиной и Беларусью в прошлом году увеличился почти на 20%

3 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В 2017 году товарооборот между Украиной и Беларусью увеличился почти на 20% и достиг $4,6 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 апреля, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

По его словам, в прошлом году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту - пятое.

Беларусь занимает четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины.-0-