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Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей из-за неисправностей в подушках безопасности

В мире 01.11.2018 | 20:52
Фото tcm-club.ru
Фото tcm-club.ru

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за неисправностей в подушках безопасности, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

Речь идет в основном о моделях Avensis и Corolla. Более чем в 1 тыс. машин требуется заменить подушки безопасности, примерно в 600 тыс. - установить новые нагнетательные устройства подушек безопасности, так как установленные сейчас подушки японской компании Takata могут неправильно сработать в случае аварии.

В начале октября Toyota объявила об отзыве свыше 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за неисправности, которая может привести к самопроизвольному отключению двигателя.-0-

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Теги
автомобиль, компании, США
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