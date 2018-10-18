Трагедия в Керчи: в Крыму объявлен трехдневный траур

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 октября в Крыму объявлен траур в связи с трагедией в Керчи, сообщает ТАСС.

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей.

Днем 17 октября студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном учреждении, после чего покончил с собой.

Как сообщалось ранее, в здании колледжа сработало самодельное взрывное устройство. По информации СК, оно было начинено металлическими предметами.

По последним данным, в результате страшной трагедии погибли 20 человек, в их числе пять взрослых сотрудников учреждения, 15 учащихся. По словам заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева, все 20 человек опознаны.

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20 В числе погибших пять взрослых сотрудников учреждения, 15 учащихся, 11 из которых несовершеннолетние.

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стационарах остаются 44 пострадавших в состоянии разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи.

Следственный комитет РФ вначале возбудил уголовное дело по статье о теракте. Позднее СК переквалифицировал дело со статьи "Теракт" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".-0-