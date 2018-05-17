Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России

17 мая, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за предполагаемых нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1987 год). Об этом сообщил Белый дом, распространив соответствующее распоряжение главы администрации США.

"В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт "С") закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", - говорится в распоряжении.

Пункт "С" данного раздела обязывает президента представить Конгрессу "доклад с планом введения (санкционных) мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД", в том числе "политических фигур правительства Российской Федерации".

В качестве мер предлагается блокировать или запрещать все транзакции, связанные с активами и собственностью этих лиц, если они находятся на территории США, не разрешать им въезд в США, не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу. "Президент может предложить какие-либо другие санкции, которые сочтет уместными", - отмечается в распоряжении.

Бессрочный ДРСМД между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней дальности (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Инспекционная деятельность была завершена в мае 2001 года.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение. Госдепартамент 8 декабря 2017 года заявил, что Вашингтон начнет предпринимать меры экономического и военного характера, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств по договору.

Москва не раз выражала категорическое несогласие с этими обвинениями, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.-0-