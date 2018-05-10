Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Столь ожидаемая встреча американского и северокорейского лидеров состоится в Сингапуре 12 июня", - написал он.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что рассчитывает на позитивные изменения по итогам встречи с Дональдом Трампом. Это станет историческим шагом, полагает он.-0-