Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Об этом, как сообщают информагентства, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Безусловно, он вновь будет баллотироваться в президенты на следующих выборах", - заявил Хоган Гидли.

Он отметил, что за время пребывания на посту президента Дональд Трамп уже добился значительных успехов в области экономического развития, в налоговой сфере, а также в борьбе с терроризмом.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.-0-