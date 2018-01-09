Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Об этом, как сообщают информагентства, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Безусловно, он вновь будет баллотироваться в президенты на следующих выборах", - заявил Хоган Гидли.
Он отметил, что за время пребывания на посту президента Дональд Трамп уже добился значительных успехов в области экономического развития, в налоговой сфере, а также в борьбе с терроризмом.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.-0-
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