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Трамп дал указание подготовить новый список продукции из Китая для введения пошлин

В мире 06.04.2018 | 08:37
Дональд Трамп. Фото EPA
Дональд Трамп. Фото EPA

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп дал указание подготовить новый список продукции, которая импортируется из Китая, для введения пошлин, сообщают информагентства.

Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы администрации Соединенных Штатов, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

"Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет $100 млрд, и подготовить список такой продукции", - говорится в заявлении Трампа.

Президент США вновь утверждает, что Пекин "прибегает к недобросовестной торговой практике", принуждая американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. Трамп напомнил, что 3 апреля аппарат представителя США на торговых переговорах объявил о намерении ввести дополнительные 25-процентные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. Это было сделано с целью добиться от Китая "отказа от недобросовестной торговой практики", заметил президент.

"Однако вместо того, чтобы исправить свое неправильное поведение, Китай предпочел нанести ущерб нашим фермерам и товаропроизводителям, прибегнув к несправедливым ответным мерам", - добавил Трамп. Он имел в виду принятое 4 апреля Госсоветом КНР решение ввести 25-процентные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

В свою очередь правительство Китая намерено принять новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР.

"Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - указывается в заявлении ведомства.-0-

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Теги
Китай, пошлины, США
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