Трамп готов предоставить американское гражданство 1,8 млн нелегальных иммигрантов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу законопроект, позволяющий 1,8 млн нелегальных иммигрантов, прибывших в США в несовершеннолетнем возрасте, получить американское гражданство, сообщают информагентства.

Согласно документу, получить американское гражданство эти люди смогут по истечении 10-12 лет и при условии, что у них не будет проблем с законом. Ожидается, что план будет обсуждаться в начале февраля.

Отмечается, что в обмен на принятие данного законопроекта Дональд Трамп намерен потребовать от Конгресса выделить $25 млрд для строительства стены на южной границе с Мексикой. Кроме того, планируется усилить безопасность на всех границах США, ограничить оказание финансовой поддержки семьям иммигрантов, свернуть программу выдачи виз по лотерее и др.-0-