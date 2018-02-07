Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп призвал Пентагон организовать военный парад в Вашингтоне в День независимости США - 4 июля 2018 года. Об этом пишет Би-би-си.

Отмечается, что американский лидер высказал свое пожелание в конце января во время встречи с начальниками штабов. Как информирует американская пресса, в 2017 году президент США был очень впечатлен военным парадом в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Дональд Трамп присутствовал на этом военном параде в Париже 14 июля по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Первой информацию о планах президента США опубликовала газета Washington Post. Позднее сообщение подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Президент Трамп всячески поддерживает потрясающих американских военнослужащих, которые каждый день рискуют жизнью, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, - заявила Сара Сандерс. - Он попросил Министерство обороны рассмотреть вопрос организации праздненств, во время которых все американцы смогут выразить свое уважение вооруженным силам".

Пентагон сейчас рассматривает детали организации мероприятия. Однако на сегодня, как подчеркивается, все находится на стадии обсуждения предложений.-0-