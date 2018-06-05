Трамп и Ким Чен Ын встретятся на острове Сентоса 12 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня, сообщают информагентства со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Сара Сандерс поблагодарила сингапурскую сторону за гостеприимство. Отмечается, что встреча начнется в 9 часов утра по местному времени.
В честь встречи двух лидеров в Сингапуре выпустят памятные монеты.-0-
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