Трамп и Ким Чен Ын встретятся на острове Сентоса 12 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня, сообщают информагентства со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Сара Сандерс поблагодарила сингапурскую сторону за гостеприимство. Отмечается, что встреча начнется в 9 часов утра по местному времени.

В честь встречи двух лидеров в Сингапуре выпустят памятные монеты.-0-