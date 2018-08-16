Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего шефа ЦРУ и ярого критика нынешнего главы государства, сообщает служба новостей BBC.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила об этом решении, зачитав журналистам распоряжение Трампа, где поведение Бреннана было названо эксцентричным.

"Как глава исполнительной власти и главнокомандующий, я, по конституции, несу особую ответственность в деле защиты секретной информации нашей страны, куда входит и контроль за доступом к ней. Я решил отозвать допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего директора Центрального разведывательного управления", - говорится в распоряжении президента.

"В прошлом бывшим начальникам разведывательных и правоохранительных органов разрешалось сохранять допуск к секретной информации по окончании их госслужбы как знак профессионального уважения их заслуг, а также с тем, чтобы они могли оказывать консультации своим преемникам в вопросах, по которым у них имелись некие особые знания. Ничто из вышеперечисленного не является основанием для того, чтобы сохранить Бреннану его допуск к секретной информации", - полагает Трамп.

В этом заявлении также говорится, что Дональд Трамп продолжает рассматривать, не лишить ли допуска к национальным секретам и других бывших госслужащих, в частности уволенного в прошлом году бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клеппера, бывшего директора Национального агентства по вопросам безопасности Майкла Хейдена и бывшего генерального прокурора Салли Йетс.

После американо-российского саммита в Хельсинки Джон Бреннан обрушился с нападками на Трампа, обвинив его в госизмене. В прошлом году Бреннан заявлял, что расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году вполне обоснованно.

Трамп в свою очередь неоднократно называл это "охотой на ведьм".-0-