Трамп может запретить въезд мигрантов в США через южную границу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп рассматривает предложение запретить въезд мигрантов в США через южную границу и отказать им в праве получить убежище в стране, сообщает издание Washington Post.

Отмечается, что данная мера может быть принята, чтобы остановить большую группу мигрантов - несколько тысяч человек, которые движутся из центральноамериканских стран через Мексику в США.

Белый дом также готовится дополнительно направить на южную границу около тысячи американских военнослужащих для дополнительного обеспечения безопасности.

По американскому законодательству, иностранные граждане, спасающиеся от преследования, имеют право обратиться за убежищем после того, как они достигли американской территории, но в случае принятия Дональдом Трампом специального указа такая возможность может быть заблокирована. Вместе с тем это решение может быть оспорено в американских судах.-0-