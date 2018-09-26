Трамп на Генассамблее ООН: Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон продолжить оказывать давление на Иран. Об этом сообщает Euronews.

При этом начал свое выступление Дональд Трамп с рассказа об огромных достижениях его администрации, а также обратил внимание на благоприятную экономическую ситуацию в США. "Менее чем за два года моя администрация добилась больше, чем любая другая администрация в истории нашей страны", - указал президент США. Его слова вызвали громкий гул и смех в зале.

Далее американский лидер призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести новые санкции против Тегерана. Он также заявил, что иранские власти проводят на Ближнем Востоке политику "агрессии и экспансии". "Иранские лидеры сеют хаос, смерть и разрушения. Они не уважают своих соседей, их границы и суверенные права государств. Мы просим все страны изолировать режим Ирана, пока продолжается его агрессия", - заявил Дональд Трамп.

Президент США также обвинил власти Ирана в разжигании конфликта в Сирии. По его словам, любой вариант урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии должен включать выработку стратегии в отношении Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани в своем выступлении заявил, что США не скрывают планов свергнуть правительство в Иране, но при этом приглашают его участвовать в переговорах. По словам Рухани, "начало диалога с США возможно после прекращения угроз и снятия всех санкций, которые нарушают этику и принципы международного права".

"Позиция Ирана ясна: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакого запугивания, только следование законам и выполнение обязательств. Иран поддерживает мир и демократию везде на Ближнем Востоке", - заявил Хасан Рухани.-0-

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