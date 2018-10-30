Трамп намерен отменить предоставление гражданства США по праву рождения

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории США. Об этом сообщает американский сайт Axios.

Президент США планирует внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство.

Американский лидер отметил, что он может принять такое решение своим указом, без участия Конгресса США.

Дональд Трамп назвал "смехотворной" ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей, и эти дети автоматически станут гражданами Соединенных Штатов. По его словам, это должно закончиться.

Предоставление гражданства всем, кто родился на территории США, гарантирует 14-я поправка к Конституции страны.-0-