Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в городе Тампа (штат Флорида) заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось, сообщают информагентства.

"Мы начали строить большие участки стены", - сказал Дональд Трамп. По словам американского лидера, в распоряжении властей есть свыше $1,5 млрд, но для завершения проекта нужно больше средств.

При этом президент США подверг критике демократов, которые, по его словам, помогают распространению преступности, выступая за открытые границы.

Ранее Дональд Трамп грозил остановить работу американского правительства, если демократы не проголосуют за строительство стены, которая защитит США от наплыва мигрантов.-0-