Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына

12 июля, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Дальнейшее улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет способствовать проведению новой личной встречи руководителей США и КНДР. Об этом говорится в послании, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу.

Полный текст документа от 6 июля на корейском и английском языках Трамп опубликовал в Twitter.

"Существенная первая встреча с вашим превосходительством и совместное заявление, подписанное нами в Сингапуре 24 дня назад, действительно стали началом значимого пути. Я высоко ценю предпринятые вашим превосходительством энергичные экстраординарные усилия в целях улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления", - сказано в письме.

