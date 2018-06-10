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Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7

В мире 10.06.2018 | 10:02
Дональд Трамп. Фото AP
Дональд Трамп. Фото AP

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе. По завершении двухдневного саммита лидеры G7 огласили итоговое коммюнике, однако позднее президент США Дональд Трамп отказался подписывать документ. Об этом сообщают информагентства.

Уже после публикации официального документа Дональд Трамп написал в Twitter, что не одобрит коммюнике. "Основываясь на нечестных заявлениях (премьер-министра Канады) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отношении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представителям США не утверждать коммюнике", - написал Трамп.

РБК цитирует дальнейшее заявление президента США: "Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, и сказать, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не позволит собой помыкать". По словам американского лидера, это было "очень нечестно и слабо" со стороны канадского политика. "Наши пошлины - это ответ на его 270% тарифы на молочные продукты из США", - добавил Трамп.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил во время пресс-конференции о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. "Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он. Однако также Трюдо заявил, что Оттава продолжит реализовывать план по применению ответных тарифов на недавно введенные США пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики. "Я готов сотрудничать с президентом США, чтобы быстро разрешить этот спор. Но как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы. Если президент США продолжит вводить нечестные тарифные барьеры, мы жестко ответим", - отметил в своей речи Джастин Трюдо.

Представители премьер-министра Канады, отвечая на обвинения американского лидера, заявили, что на своей пресс-конференции Джастин Трюдо не говорил ничего такого, чего бы он не упоминал в беседах с президентом США. "Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр не говорил ничего того, что им не было сказано ранее, - ни публично, ни в личных беседах с президентом", - написал пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова европейского чиновника, страны Европейского союза будут придерживаться положений итогового коммюнике, согласованного 9 июня всеми участниками саммита G7 в Канаде, даже несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал в своем Twitter.

Накануне саммита в Канаде президент Франции заявлял, что итоговое заявление на саммите может быть подписано и без участия США. "Президент США, возможно, не против изоляции, мы тоже не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", - отмечал Эммануэль Макрон.

Саммит G7 проходил в канадском курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек) с 8 по 9 июня. Во время встречи лидеры стран "Большой семерки" обсуждали введение США пошлин на импорт стали и алюминия, ситуацию на Корейском полуострове, иранскую проблему, Парижское соглашение по климату, а также конфликт на Украине и санкционный режим в отношении российских бизнесменов и компаний. Дональд Трамп покинул Квебек 9 июня первым из лидеров G7 и за несколько часов до официального завершения саммита: он не остался на переговоры по проблеме изменения климата и экологии океанов. Из Канады президент США отправился в Сингапур, где на 12 июня у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. -0-

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саммиты, Трамп
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