Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая, вызвав обвал на биржах

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс торговых мер против Китая, сообщает ТАСС.
Согласно документу, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уполномочен в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за нарушения международных правил торговли.
Президент США также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
Дональд Трамп, подписывая меморандум, отметил, что это "лишь первый из множества" пакетов мер против Китая.
Американская сторона обвиняет Китай в нарушении интеллектуальных прав американских компаний. В августа 2017 года в США было инициировано расследование, по итогам которого выяснилось, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения ноу-хау и технологий американских компаний, которые впоследствии используются китайскими предприятиями для получения конкурентных преимуществ.
Власти КНР заявили, что готовят ответные меры против Вашингтона и не исключают введения пошлин на ряд товаров из США. По данным газеты The Wall Street Journal, Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и свиней.
Между тем на ограничительные меры США в отношении Китая уже отреагировали мировые фондовые биржи. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 724,42 пункта (2,93%) по итогам сессии 22 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 68,24 пункта (2,52%). Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 178,61 пункта (на 2,43%).
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились сегодня мощным падением. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к закрытию торгов опустился на 4,51%.
Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал сегодня на утренних торгах более чем на 3%. Крупное снижение котировок произошло и на Гонконгской фондовой бирже. Индекс Hang Seng сократился на 1140 пунктов (3,67%).
Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. Потери несут все без исключения крупнейшие "голубые фишки", связанные с финансами, страхованием, сырьем, промышленностью и торговлей.-0-
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