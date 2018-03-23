Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая, вызвав обвал на биржах

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс торговых мер против Китая, сообщает ТАСС.

Согласно документу, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уполномочен в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за нарушения международных правил торговли.

Президент США также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Дональд Трамп, подписывая меморандум, отметил, что это "лишь первый из множества" пакетов мер против Китая.

Китай готов ввести повышенные пошлины на ввоз американских товаров Как заявило Минкоммерции КНР, ответные меры китайской стороны коснутся 128 видов американских товаров, включая свинину, вино и бесшовные стальные трубы.

Американская сторона обвиняет Китай в нарушении интеллектуальных прав американских компаний. В августа 2017 года в США было инициировано расследование, по итогам которого выяснилось, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения ноу-хау и технологий американских компаний, которые впоследствии используются китайскими предприятиями для получения конкурентных преимуществ.

Власти КНР заявили, что готовят ответные меры против Вашингтона и не исключают введения пошлин на ряд товаров из США. По данным газеты The Wall Street Journal, Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и свиней.

Между тем на ограничительные меры США в отношении Китая уже отреагировали мировые фондовые биржи. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 724,42 пункта (2,93%) по итогам сессии 22 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 68,24 пункта (2,52%). Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 178,61 пункта (на 2,43%).

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились сегодня мощным падением. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к закрытию торгов опустился на 4,51%.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал сегодня на утренних торгах более чем на 3%. Крупное снижение котировок произошло и на Гонконгской фондовой бирже. Индекс Hang Seng сократился на 1140 пунктов (3,67%).

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. Потери несут все без исключения крупнейшие "голубые фишки", связанные с финансами, страхованием, сырьем, промышленностью и торговлей.-0-