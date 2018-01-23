Трамп подписал проект резолюции о финансировании правительства до 8 февраля

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами Конгресса проект резолюции о финансировании федерального правительства до 8 февраля, сообщают информагентства.
Правительство США 20 января было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Причиной тому стали разногласия между республиканцами и демократами, преимущественно по вопросам иммиграции.
В результате переговоров в Конгрессе, которые продолжались все выходные, удалось достигнуть консенсуса - демократы пообещали поддержать резолюцию, республиканцы согласились начать переговоры по миграционной реформе.-0-
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