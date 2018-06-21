Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегалов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на прекращение практики разлучения семей нелегальных иммигрантов, сообщает ТАСС.

В соответствии с текстом документа, президент дает поручение Министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. Указом также даются поручения главе Министерства внутренней безопасности и Пентагона содействовать подбору мест размещения семей нелегалов и, в случае необходимости, строительства для этого объектов.

"Это (указ) сделает так, чтобы семьи оставались вместе, но в то же время он позволит обеспечить крепкие границы и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде. Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют", - заявил Дональд Трамп.

В минувшие выходные в поддержку детей мигрантов, насильно разлученных со своими родителями, выступила первая леди США Меланья Трамп. Ее пресс-секретарь Стефани Гришем сообщила телеканалу CNN, что "госпоже Трамп больно смотреть на то, как детей разлучают с семьями". По словам Стефани Гришем, супруга американского президента считает подобную практику ошибочной и рассчитывает на то, что власти США будут действовать в отношении несовершеннолетних более гуманно.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.-0-