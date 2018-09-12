Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в выборы, сообщает русская служба BBC.
Новость на специальном брифинге для журналистов сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Документ будет опубликован в ближайшее время и урегулирует вопросы, связанные не только с вмешательством в выборы и избирательные кампании политиков, но и "охватывает распространение пропаганды и дезинформации".
Одно из требований - регулярная оценка возможного иностранного вмешательства в выборы. Конкретные страны в указе не указываются.
Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предписывает президенту вводить аналогичные санкции за вмешательство в выборы. Сенат пока не одобрил эту инициативу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5128 BYN
|2.51 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.1681 BYN
|2.165 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.115 BYN
|3.13 BYN