Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в выборы, сообщает русская служба BBC.

Новость на специальном брифинге для журналистов сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Документ будет опубликован в ближайшее время и урегулирует вопросы, связанные не только с вмешательством в выборы и избирательные кампании политиков, но и "охватывает распространение пропаганды и дезинформации".

Одно из требований - регулярная оценка возможного иностранного вмешательства в выборы. Конкретные страны в указе не указываются.

Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предписывает президенту вводить аналогичные санкции за вмешательство в выборы. Сенат пока не одобрил эту инициативу.-0-