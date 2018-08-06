Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД). Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга, сообщает ТАСС.

"Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана", - сказала она, пояснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом политики по оказанию давления на Тегеран.

"Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года", - отметила представитель американской администрации.

В рамках первого этапа восстановления санкций против Тегерана Вашингтон с 7 августа вновь возвращает в силу ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты, а также ограничения на торговлю с Ираном металлами и ценными металлами и на покупку правительством этой страны долларов.

Второй этап восстановления санкций против Ирана коснется энергетического сектора экономики Ирана, сделок, относящихся к нефти, операций с Центробанком Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли. Имплементацию второго этапа возвращения в действие санкций Вашингтон начнет 4 ноября 2018 года.

СВПД заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.-0-