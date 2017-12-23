Трамп подписал закон о самой масштабной за последние 30 лет налоговой реформе

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о реализации самой масштабной с 1986 года налоговой реформы. Документ вступит в силу в январе 2018 года, сообщают информагентства.

По мнению Дональда Трампа, этот документ выгоден среднему классу и поспособствует созданию рабочих мест.

Налоговая реформа - одно из ключевых предвыборных обещаний президента США. Она предполагает облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь - для бизнеса, корпораций и предприятий.

В частности, предусматривается радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35% до 21%, а также снижается налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% - для наличных средств, а для безналичных - до 8% (вместо нынешних 35%). Кроме того, для юридических лиц вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты.

Снизятся налоги и для семи групп физических лиц (в том числе для молодежи и молодых семей), сужается число тех, на кого распространяется 40-процентный налог на наследство, ряд налогоплательщиков также будет освобожден от так называемого минимального альтернативного налога. При этом большинство норм, которые касаются физлиц, перестанут действовать после 2025 года.

Как отмечается, Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили законопроект, однако все демократы в Конгрессе проголосовали против этого документа.

По предварительным прогнозам Объединенного комитета по налогообложению Конгресса США, в последующее десятилетие законопроект приведет к увеличению дефицита федерального бюджета на $1,46 трлн.

Между тем сам Дональд Трамп ранее заявлял, что данная инициатива позволит вернуть в страну $4 трлн, которые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине.-0-