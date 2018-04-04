Трамп подтвердил свое намерение вывести войска США из Сирии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выступает за скорейший вывод американских войск из Сирии, сообщает ТАСС.

"Я хочу уйти оттуда, я хочу вернуть солдат домой, я хочу начать восстанавливать нашу страну", - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

"Наша главная миссия - избавиться от ИГ. Мы практически справились с этой задачей, и мы примем решение очень быстро при взаимодействии с другими (странами) в регионе", - добавил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, за последние 17 лет США потратили на Ближнем Востоке $7 трлн, не получив ничего взамен, кроме "смертей и разрушений". Согласно данным Пентагона, сейчас в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

Между тем спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк сообщил, что США пока не приняли окончательного решения по поводу выделения Сирии $200 млн на восстановление страны после конфликта.

"Президент четко дал нам понять, что все, что мы делаем (по Сирии), должно быть подвергнуто оценке, особенно это касается денег американских налогоплательщиков, которые мы тратим. Мы проводим оценку на регулярной основе, в том числе мы рассматриваем эти $200 млн - как их можно потратить наиболее эффективно", - сказал он.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение Сирии $200 млн для восстановления страны после конфликта.-0-