21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп поручил ввести запрет на использование устройств для превращения винтовок в автоматы, сообщают информагентства.
Поручение Минюсту запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие, переформатируя его в полностью автоматическое, Трамп дал после убийства 17 человек в школе в штате Флорида.
Стрельба в школе в городе Паркленде произошла 14 февраля. Бывший ученик, отчисленный за нарушение дисциплины, прошел на территорию школы с полуавтоматической винтовкой и боеприпасами, включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по выбегающим людям. Погибли 17 человек.
Нападавший не использовал устройство для автоматической стрельбы. Но такие устройства были у Стивена Пэддока, который застрелил на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года 59 человек. Он сделал не менее 1100 выстрелов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN