21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп поручил ввести запрет на использование устройств для превращения винтовок в автоматы, сообщают информагентства.

Поручение Минюсту запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие, переформатируя его в полностью автоматическое, Трамп дал после убийства 17 человек в школе в штате Флорида.

Стрельба в школе в городе Паркленде произошла 14 февраля. Бывший ученик, отчисленный за нарушение дисциплины, прошел на территорию школы с полуавтоматической винтовкой и боеприпасами, включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по выбегающим людям. Погибли 17 человек.

Нападавший не использовал устройство для автоматической стрельбы. Но такие устройства были у Стивена Пэддока, который застрелил на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года 59 человек. Он сделал не менее 1100 выстрелов.-0-