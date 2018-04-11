Трамп предложил остановить гонку вооружений

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости прекратить гонку вооружений. Об этом он написал сегодня на своей странице в Twitter, сообщают информагентства.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Мы нужны России для помощи с ее экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?" - написал Дональд Трамп в Twitter.

Незадолго до этого президент США в Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал Дональд Трамп.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США, заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. Она отметила, что ракетный удар США может уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии.-0-