Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы во Флориде

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп предложил предоставить учителям, прошедшим спецподготовку, оружие, чтобы в будущем предотвратить трагедии, подобные той, что произошла во Флориде, сообщают информагентства.
По словам Дональда Трампа, работники школ могли бы пройти специальную подготовку по обращению с оружием. Он также отметил, что полиция прибывает на место ЧП через 5-10 минут. Учителя в таком случае могли бы вмешаться раньше и предотвратить трагедию.
Дональд Трамп также предложил брать на работу в школы в качестве охранников бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.
Президент США также подверг критике создание зон вокруг школ, внутри которых запрещено ношение оружия. Он считает, что такого рода территории привлекают маньяков.
14 февраля в городке Паркленд (штат Флорида) 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в школе, жертвами которой стали 17 человек. Николас Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.
В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Дискуссии об ограничении продажи оружия идут в США не первый год. Многие американцы винят в инцидентах со стрельбой Национальную стрелковую ассоциацию, являющуюся главной организационной структурой оружейного лобби в стране.-0-
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