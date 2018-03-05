Трамп пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из ЕС

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из Евросоюза. Об этом пишет Би-Би-Си.

На минувшей неделе американский лидер также грозил ввести пошлины в 25% на импорт стали и пошлины в 10% на импорт алюминия. Это вызвало недовольство со стороны МВФ, ВТО и торговых партнеров США. По информации журналистов, руководители торговых департаментов ЕС подумывают о введении ответных пошлин на импортируемые из США товары, что может обойтись американским производителям примерно в $3,5 млрд.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США", - прокомментировал эти угрозы Дональд Трамп в Twitter. "Они делают так, что наши автомобили (и другие товары) там продавать невозможно. Это огромный дисбаланс в торговле", - добавил президент США.

На сегодня США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. В США отправляется четверть всех произведенных в ЕС машин, объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 млрд в год. Около половины машин, направляемых Евросоюзом в США, производится в Германии. Поэтому именно эта страна может сильнее всех пострадать от введения пошлин. При этом немецкие автоконцерны производят автомобили и на своих заводах в США, создавая тем самым рабочие места в стране.-0-