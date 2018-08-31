Трамп пригрозил выходом США из ВТО

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сказал, что Штаты выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО), если организация не станет лучше относиться к США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Если ВТО не изменится - я выйду из организации", - заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что соглашение о создании ВТО стало "худшим торговым договором, когда-либо заключенным".

Эксперты Bloomberg указывают в материале, что выход США из ВТО потенциально будет иметь значительно большее влияние на мировую экономику, чем торговая война Дональда Трампа с Китаем, подорвав послевоенный мировой порядок, который Штаты помогли когда-то построить.

Всемирная торговая организация (ВТО) была основана в 1994 году. Она является продолжателем Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), заключенного сразу после Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп в последние несколько месяцев развязал сразу несколько торговых войн. Так, в марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня отсрочка закончилась, ограничительные меры вступили в действие, в том числе для ближайших экономических партнеров США - ЕС Канады и Мексики. В июне США объявили о введении пошлин в отношении Китая в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. 10 августа американский лидер распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции: до 50% и 20% соответственно. Страны, в отношении которых США вводят пошлины, в ответ инициировали разбирательство по этому вопросу в ВТО.-0-