Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли - СМИ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
Согласно данным портала, Никки Хейли обсуждала с Трампом свою отставку на прошлой неделе, когда встречалась с ним в Вашингтоне. Новость об этом, согласно информации издания, тогда "шокировала отвечающих за внешнюю политику чиновников высокого ранга в администрации президента".
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, где он встречался с Никки Хейли, отметил, что постпред США при ООН покинет свой пост в конце года.
Этот пост может занять бывший советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных лиц.
Вместе с тем Аппарат Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не получал официального уведомления от миссии США при ООН об отставке Никки Хейли с поста.-0-
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