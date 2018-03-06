Трамп приветствовал возможный прогресс в межкорейском диалоге

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сегодня приветствовал возможный прогресс в межкорейском диалоге. Об этом сообщает ТАСС.

"Возможный прогресс достигнут на переговорах с КНДР. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.

Как сообщалось сегодня со ссылкой на начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна, КНДР и Республика Корея договорились о проведении в конце апреля 2018 года саммита своих лидеров Ким Чен Ына и Му Чжэ Ина. Встреча пройдет в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе государств.

Также отмечалось, что со стороны Пхеньяна прозвучало обещание "не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединенными Штатами". Кроме того, КНДР обещала не применять ни ядерных, ни обычных вооружений в отношении Республики Корея.-0-