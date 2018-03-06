Трамп приветствовал возможный прогресс в межкорейском диалоге

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сегодня приветствовал возможный прогресс в межкорейском диалоге. Об этом сообщает ТАСС.
"Возможный прогресс достигнут на переговорах с КНДР. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия", - написал Дональд Трамп в Twitter.
Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.
Как сообщалось сегодня со ссылкой на начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна, КНДР и Республика Корея договорились о проведении в конце апреля 2018 года саммита своих лидеров Ким Чен Ына и Му Чжэ Ина. Встреча пройдет в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе государств.
Также отмечалось, что со стороны Пхеньяна прозвучало обещание "не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединенными Штатами". Кроме того, КНДР обещала не применять ни ядерных, ни обычных вооружений в отношении Республики Корея.-0-
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