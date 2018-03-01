Трамп призвал не бояться оружейных лоббистов

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов не опасаться оружейных лоббистов, которые могут препятствовать принятию изменений в законы, касающиеся оружия. Об этом сообщил ряд информагентств.
Напомним, очередной виток дискуссии об ужесточении норм оборота оружия в США произошел после того, как в штате Флорида молодой американец убил 17 человек.
Трамп высказал убеждение, что лоббисты, возможно, имеют власть над кем-либо из Конгресса, но точно не над ним. Он полагает, что пришло время обсудить повышение возрастного ценза на приобретение огнестрельного оружия.
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