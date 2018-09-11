Трамп продлил на год режим ЧП из-за угрозы терактов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен в 2001 году после терактов 11 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

"Так как террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в государстве, объявленное 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия, введенные для противодействия этой ситуации, должны оставаться в силе", - говорится в указе.

Сегодня в США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Во многих американских городах, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, в день 17-й годовщины трагедии состоятся официальные мероприятия.

Как сообщает ВВС, 8 сентября 2018 года была открыта станция нью-йоркского метро Cortlandt Street, которая 17 лет назад была погребена под обломками башен-близнецов Всемирного торгового центра. Она была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC). Новая станция стоила Нью-Йорку $181,8 млн. В ходе ремонта пришлось заменить 365 м путей и сделать на станции новый потолок.

11 сентября 2001 года террористы из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от американского города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате террористических атак погибли около 3 тыс. человек.-0-