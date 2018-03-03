Трамп продлил на год санкции в отношении России

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных администрацией Барака Обамы с 6 марта 2014 года. Как отмечается, Дональд Трамп пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года".

Санкциями был затронут ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры касались ряда крупных предпринимателей России, нескольких компаний.-0-