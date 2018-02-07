Трамп распорядился открыть в США центр по проверке благонадежности иммигрантов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп распорядился в течение полугода открыть в стране национальный центр по проверке благонадежности иммигрантов, сообщает ТАСС.
"Правительство должно улучшить координацию между ведомствами при использовании разведывательной и другой информации с целью выявления лиц, представляющих угрозу национальной или общественной безопасности", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.
Президент США ранее неоднократно требовал от Конгресса ужесточить правила въезда в страну иммигрантов. В частности, Дональд Трамп заявлял, что переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает, угрожает безопасности и экономике США, а также открывает двери для террористов.-0-
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