Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск

18 июня, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны.

"Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе. Это очень важно, поэтому я даю прямо сейчас указание Министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию космических сил в качестве шестого вида ВС страны", - отметил он, выступая в Белом доме на совещании с членами Национального космического совета. По словам Трампа, "космические силы будут представлять самостоятельный вид ВС".

Нынешний глава администрации уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Так, выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы", - добавил Трамп.

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Так, против этого выступили министр обороны Джеймс Мэттис и командование ВВС. На слушаниях 12 апреля в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил глава Пентагона пояснил: "Я не хотел бы создавать в Минобороны, которое представляет собой гигантский бюрократический аппарат, еще одну бюрократию".

Как указал тогда Мэттис, он осознает всю сложность проблем, связанных с возможностью создания нового вида ВС. "У нас есть армия (сухопутные войска), ВВС, ВМС, корпус морской пехоты, - заметил министр. - Хотим ли мы добавить еще один вид ВС? Мы должны принять соответствующее решение прежде, чем направим средства на создание нового вида ВС, на набор личного состава, его подготовку и так далее".-0-