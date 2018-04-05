Трамп распорядился привлечь Нацгвардию к охране границы с Мексикой

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о привлечении Национальной гвардии к охране границы с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер поручил министру обороны оказать содействие Министерству внутренней безопасности (МВБ) страны в обеспечении охраны южной границы. Для этого следует задействовать национальных гвардейцев. Как указал Дональд Трамп, подобные меры необходимы, чтобы остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов.

Президент ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для "защиты границы и обеспечения безопасности США". По словам Дональда Трампа, "ситуация на южной границе достигла критической точки".

Информации о том, сколько конкретно национальных гвардейцев предполагается направить на границу с Мексикой, пока нет.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что собирается привлечь американских военнослужащих к охране границы с Мексикой. При этом президент США в очередной раз высказался за строительство там защитной стены, протяженность которой может составить до 1,3 тыс.км.

К помощи Нацгвардии в таких же целях до Трампа в США уже прибегали. Так, Джордж Буш-младший направил на охрану границы в 2006 году 6 тыс. гвардейцев, а Барак Обама в 2010 году - 1,2 тыс.

Между тем члены Сената парламента Мексики высказались за то, чтобы приостановить сотрудничество с США в миграционной сфере и в борьбе с организованной преступностью до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не прекратит нападки на Мехико. Члены верхней палаты парламента осудили "необоснованные утверждения и нападки на Мексику и на мексиканцев" со стороны хозяина Белого дома и призвали его формировать отношения на основе принципов, которых придерживаются "страны-соседи, партнеры и союзники". Мексиканские сенаторы осудили решение Трампа привлечь Национальную гвардию к охране границы США с Мексикой. Они отметили, что отвергают "милитаризацию (двустороннего) рубежа" и считают это "еще одним оскорблением". -0-