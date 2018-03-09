Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу, и Дональд Трамп согласился, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Время и место встречи будут согласованы позднее.
Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Чон Ый Ён в свою очередь сообщил журналистам, что Трамп согласился провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Чон Ый Ён также анонсировал встречу между Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Делегация Республики Корея прибыла в Белый дом, чтобы оповестить администрацию президента США о результатах последних переговоров с КНДР. Представители Республики Корея заявили, что КНДР готова добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, а также провести переговоры с США и на их время приостановить ядерные и ракетные испытания.-0-
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