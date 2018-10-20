Трамп: США выйдут из ДРСМД из-за нарушения договора Россией

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, подписан в 1987 году), так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Трамп заявил, что он выведет США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. [Он] говорит, что Москва нарушает его", - сказано в сообщении агентства в Twitter.-0-