Трамп: США выйдут из ДРСМД из-за нарушения договора Россией

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, подписан в 1987 году), так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Об этом сообщило агентство Associated Press.
"Трамп заявил, что он выведет США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. [Он] говорит, что Москва нарушает его", - сказано в сообщении агентства в Twitter.-0-
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