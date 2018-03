Трамп: торговые войны - это благо, в них легко побеждать

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно вводить торговые ограничения на благо страны.

"Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым она ведет дела, торговые войны - это благо, в них легко побеждать. Например, если мы теряем $100 млрд при торговле с определенной страной, то нужно больше с ней не торговать - так мы выиграем больше", - написал сегодня американский лидер, комментируя свое недавнее заявление о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) для всех стран, которые поставляют эту продукцию в США.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don't trade anymore-we win big. It's easy!