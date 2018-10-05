Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп утвердил новую национальную стратегию борьбы с терроризмом, сообщается на сайте Белого дома.
"Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем все, что необходимо для защиты нашей нации", - указывается в сообщении американского лидера.
Как подчеркнули в Белом доме, это первая надежная и полностью сформулированная стратегия США по борьбе с терроризмом с 2011 года. В стратегии излагается новый подход к противодействию и предотвращению развивающейся террористической угрозы.
Национальная стратегия сосредоточена на преследовании террористов, изоляции террористов от источников их финансирования, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в США, защите американской инфраструктуры, борьбе с вербовкой террористов, укреплении контртеррористических возможностей международных партнеров США.
Отмечается, что новая стратегия основывается на уроках, извлеченных из усилий прошлых лет по борьбе с терроризмом, и предлагает новый путь к укреплению безопасности американцев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.476 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.155 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.23 BYN
|3.245 BYN