Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп утвердил новую национальную стратегию борьбы с терроризмом, сообщается на сайте Белого дома.

"Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем все, что необходимо для защиты нашей нации", - указывается в сообщении американского лидера.

Как подчеркнули в Белом доме, это первая надежная и полностью сформулированная стратегия США по борьбе с терроризмом с 2011 года. В стратегии излагается новый подход к противодействию и предотвращению развивающейся террористической угрозы.

Национальная стратегия сосредоточена на преследовании террористов, изоляции террористов от источников их финансирования, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в США, защите американской инфраструктуры, борьбе с вербовкой террористов, укреплении контртеррористических возможностей международных партнеров США.

Отмечается, что новая стратегия основывается на уроках, извлеченных из усилий прошлых лет по борьбе с терроризмом, и предлагает новый путь к укреплению безопасности американцев.-0-